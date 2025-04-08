Канада розглядає миротворчу місію в Україні, але є умова

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про намір підтримувати Україну та не розглядає варіантів миру під диктовку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю чиновника Radio-Canada.

Глава уряду зазначив, що Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б долучитися до миротворчої операції.

Карні зазначив, що наразі країна є частиною так званої "Коаліції рішучих" під координацією Франції та Великої Британії та що "це одна з тем, які я обговорюю з лідерами цих країн".

Канадський прем'єр також підкреслив, що жодна мирна угода не повинна бути укладена без згоди самої України і назвав неприйнятними будь-які ультиматуми Кремля, зокрема вимоги змінити центральну владу в Києві.

"Я дуже пишаюся тим, як уряд Канади та канадці загалом підтримують український народ. Я категорично відкидаю можливість укладення миру без участі України та будь-які вимоги з боку російського диктатора Путіна щодо усунення президента Зеленського", - сказав Карні.