Епоха США скінчилася. Канада заявила про готовність стати світовим лідером

США десятиліттями домінувала США у світовій економіці. Канада готова взяти на себе цю роль.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Карні заявив, що спробує зібрати "коаліцію країн-однодумців", які шукатимуть альтернативу Сполученим Штатам Америки.

"Якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідером, Канада це зробить", - сказав він.

Пізніше прем'єр Канади додав, що період домінування Штатів у світовій економіці підійшов до кінця.