Сирський: на зустрічі "коаліції рішучих" визначили кроки, які б гарантували мир в Україні

У переговорах з британськими та французькими представниками Україна обговорила важливі кроки для забезпечення безпеки. Окрему увагу приділили визначенню шляхів для досягнення миру та стабільності після припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський розповів, що робочі візити в Україну головнокомандувачів збройних сил держав-лідерів "коаліції охочих" продемонстрували непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля збереження існуючої архітектури світової безпеки.

"В ході переговорів спільно визначили кроки, які б змогли гарантувати сталий справедливий мир в Україні . Разом з головнокомандувачами збройних сил Великої Британії та Франції узгодили спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки як України, так і всієї Європи", - додав головнокомандувач.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили подальші кроки для гарантування безпеки України у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

"​​Взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром", - повідомив Сирський.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, що цього тижня в Києві відбулася важлива зустріч "коаліції рішучих", до якої входять європейські країни, готові надати військову підтримку Україні. У заході взяли участь начальники штабів збройних сил Франції та Британії, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. ​

РБК-Україна також писало, що український президент Володимир Зеленський своєю чергою поділився деталями того, як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві.

Відомо, що під час зустрічі обговорювалися ключові аспекти підтримки Збройних сил України. Особливу увагу приділили питанням гарантій безпеки, які можуть бути надані після досягнення режиму припинення вогню. ​

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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