Сирський: на зустрічі "коаліції рішучих" визначили кроки, які б гарантували мир в Україні
У переговорах з британськими та французькими представниками Україна обговорила важливі кроки для забезпечення безпеки. Окрему увагу приділили визначенню шляхів для досягнення миру та стабільності після припинення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром", - повідомив Сирський.
За його словами, під час зустрічі вони обговорили подальші кроки для гарантування безпеки України у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій.
"В ході переговорів спільно визначили кроки, які б змогли гарантувати сталий справедливий мир в Україні. Разом з головнокомандувачами збройних сил Великої Британії та Франції узгодили спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки як України, так і всієї Європи", - додав головнокомандувач.
Сирський розповів, що робочі візити в Україну головнокомандувачів збройних сил держав-лідерів "коаліції охочих" продемонстрували непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля збереження існуючої архітектури світової безпеки.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, що цього тижня в Києві відбулася важлива зустріч "коаліції рішучих", до якої входять європейські країни, готові надати військову підтримку Україні. У заході взяли участь начальники штабів збройних сил Франції та Британії, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
РБК-Україна також писало, що український президент Володимир Зеленський своєю чергою поділився деталями того, як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві.
Відомо, що під час зустрічі обговорювалися ключові аспекти підтримки Збройних сил України. Особливу увагу приділили питанням гарантій безпеки, які можуть бути надані після досягнення режиму припинення вогню.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.