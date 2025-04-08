Канада может отправить миротворцев в Украину: премьер оценивает условия для миссии

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает вариантов мира под диктовку Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника Radio-Canada.

Глава правительства отметил, что Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

Карни отметил, что сейчас страна является частью так называемой "Коалиции решительных" под координацией Франции и Великобритании и что это одна из тем, которые он обсуждает с лидерами этих стран.

Канадский премьер также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не должно быть заключено без согласия самой Украины и назвал неприемлемыми любые ультиматумы Кремля, в частности требования сменить центральную власть в Киеве.

"Я очень горжусь тем, как правительство Канады и канадцы в целом поддерживают украинский народ. Я категорически отвергаю возможность заключения мира без участия Украины и любые требования со стороны российского диктатора Путина по устранению президента Зеленского", - сказал Карни.