Канада может отправить миротворцев в Украину: премьер оценивает условия для миссии
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает вариантов мира под диктовку Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника Radio-Canada.
Глава правительства отметил, что Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.
Карни отметил, что сейчас страна является частью так называемой "Коалиции решительных" под координацией Франции и Великобритании и что это одна из тем, которые он обсуждает с лидерами этих стран.
Канадский премьер также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не должно быть заключено без согласия самой Украины и назвал неприемлемыми любые ультиматумы Кремля, в частности требования сменить центральную власть в Киеве.
"Я очень горжусь тем, как правительство Канады и канадцы в целом поддерживают украинский народ. Я категорически отвергаю возможность заключения мира без участия Украины и любые требования со стороны российского диктатора Путина по устранению президента Зеленского", - сказал Карни.
Миротворческая миссия в Украине
В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о создании т.н. "Коалиции решительных". Это группа европейских стран, которые могут прислать миротворческие войска в Украину для защиты от России после наступления мира.
На днях состоялись переговоры украинских, французских и британских военных. Стороны попытались определить пути достижения мира и стабильности после прекращения боевых действий.
Тем временем Канада уже заявила о намерении стать новым лидером в мире вместо США.
Подробно о том, что такое "Коалиция решительных" и ее ключевые задачи - читайте в материале РБК-Украина.
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