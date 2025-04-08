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Канада может отправить миротворцев в Украину: премьер оценивает условия для миссии

Вторник 08 апреля 2025 07:28
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Канада может отправить миротворцев в Украину: премьер оценивает условия для миссии Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает вариантов мира под диктовку Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника Radio-Canada.

Глава правительства отметил, что Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

Карни отметил, что сейчас страна является частью так называемой "Коалиции решительных" под координацией Франции и Великобритании и что это одна из тем, которые он обсуждает с лидерами этих стран.

Канадский премьер также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не должно быть заключено без согласия самой Украины и назвал неприемлемыми любые ультиматумы Кремля, в частности требования сменить центральную власть в Киеве.

"Я очень горжусь тем, как правительство Канады и канадцы в целом поддерживают украинский народ. Я категорически отвергаю возможность заключения мира без участия Украины и любые требования со стороны российского диктатора Путина по устранению президента Зеленского", - сказал Карни.

Миротворческая миссия в Украине

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о создании т.н. "Коалиции решительных". Это группа европейских стран, которые могут прислать миротворческие войска в Украину для защиты от России после наступления мира.

На днях состоялись переговоры украинских, французских и британских военных. Стороны попытались определить пути достижения мира и стабильности после прекращения боевых действий.

Тем временем Канада уже заявила о намерении стать новым лидером в мире вместо США.

Подробно о том, что такое "Коалиция решительных" и ее ключевые задачи - читайте в материале РБК-Украина.

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