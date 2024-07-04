Карлсону слід перевірити джерела в ФСБ. В ОП відреагували на "анонс" інтерв'ю з Зеленським

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - написав речник президента.

Що передувало

Сьогодні, 4 липня, Карлсон заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України. За його словами, спроби тривали два роки й особливо інтенсивно - після зимового інтерв'ю з диктатором Володимир Путіним.

Він додав, що його ініціатива пов'язана з тим, щоб дати американцям "необхідну інформацію про конфлікт".

Інтерв'ю Путіна

6 лютого, під час поїздки до Російської Федерації, Карлсон заявив про намір взяти інтерв'ю у голови Кремля.

Розмова з диктатором була оприлюднена вже 9 лютого. Як й очікувалось, Путін виправдовувався щодо повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема він поділився "фантазіями" про те, що Польща нібито спровокувала Адольфа Гітлера, оскільки нібито була "незговірливою".

Зокрема пізніше Карлсон висміяв слова диктатора щодо так званої "денацифікації".

Детальніше про те, хто такий Такер Карлсон - у матеріалі РБК-Україна.