ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар в спину? Такер Карлсон обсміяв Путіна після інтерв'ю з ним

Четвер 29 лютого 2024 18:55
UA EN RU
Удар в спину? Такер Карлсон обсміяв Путіна після інтерв'ю з ним Фото: Такер Карлсон, пропагандист (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Такер Карлсон, який на початку лютого 2024 року взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, висміяв слова голови Кремля щодо "денацифікації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Такера Карлсона у подкасті журналіста Лекса Фрідмана.

"Я думаю, що це ("денацифікація", - ред.) одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає "денацифікація"?" - заявив він та додав, що йому не сподобалась частина розмови з Путіним, під час якої диктатор "просто намагався очорнити Україну".

За словами Карлсона, сьогодні називати когось "нацистом" є інакшим способом назвати людину "злом", оскільки не існує ніякого нацистського руху у 2024 році.

"Окей, Путін не любить українських націоналістів… Але називати їх (українців, - ред) нацистами, я думаю це було дуже по-дитячому... Я слухав, як він говорить про нацистів близько 8 хвилин, і мені здалося, що він вірить у те, що говорить", - додав Карлсон.

Інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого, під час візиту до Росії, Карлсон заявив про плани взяти інтерв'ю у диктатора. За його словами, це необхідно тому, що "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Володимир Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".

Вже 9 лютого інтерв'ю потрапило до мережі й, як й очікувалось, в ньому диктатор відзначився низкою скандальних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Путін нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС