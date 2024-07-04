Скандальний журналіст Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Скандальний американський медійник Такер Карлсон заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Карлсона.

За його словами, такі спроби тривали два роки, й особливо інтенсивно - після лютневого інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Разом з тим Карлсон пояснив ініціативу щодо своєї бесіди з українським президентом потребою дати громадянам США "необхідну інформацію про конфлікт", який впливає на позицію країни на світовій арені.

"Здається, ми отримали інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв'ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі", - написав оглядач.

Коли саме з'явиться матеріал - Карлсон не уточнює, проте висловлює сподівання, що "скоро".

Скандальна репутація Карлсона й інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, 6 лютого під час візиту до РФ Карлсон заявив про плани взяти інтерв'ю у диктатора. За його словами, це необхідно тому, що "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".

Вже 9 лютого інтерв'ю потрапило до мережі й, як й очікувалось, в ньому диктатор відзначився низкою скандальних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Путін нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що сам Такер наприкінці лютого висміяв слова Путіна в цьому інтерв'ю, зокрема щодо "денацифікації".

Додамо, що нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Зеленського.

Детальніше про те, хто такий Такер Карлсон і чому його називають "американським Соловйовим", - читайте в матеріалі РБК-Україна.