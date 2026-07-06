Карають не лише водіїв. За які порушення ПДР штрафують пішоходів та як саме

Пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху, а отже зобов'язані дотримуватися ПДР. За ігнорування встановлених правил передбачена відповідальність - від штрафів до громадських робіт.
Докладніше про те, за які порушення ПДР можуть карати пішоходів і як саме, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Головне:
Експерт нагадав, що пішоходи в Україні - це повноправні учасники дорожнього руху.
Отже, вони (як і ті люди, які перебувають за кермом транспортних засобів) несуть встановлену законом відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).
Буліменко повідомив, що про відповідальність за порушення ПДР пішоходами йдеться у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Так, штраф у розмірі 255 гривень можуть виписати:
"Ці ж дії, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, караються штрафом в розмірі 680 гривень", - розповів юрист.
Він зауважив, що у цих випадках:
"У разі оскарження постанови - не пізніше 5 днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", - уточнив адвокат.
Якщо ж виписаний штраф не сплачується у встановлений законом строк:
Буліменко розповів також, що у випадку, коли дії, передбачені ст. 127 КУпАП, спричинили створення аварійної обстановки, пішохода можуть:
"У цьому випадку рішення про накладення адміністративного стягнення приймається судом", - підсумував магістр права.
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