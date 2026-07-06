Наказывают не только водителей. За какие нарушения ПДД штрафуют пешеходов и как именно

Главное: Ответственность : пешеходы - полноправные участники дорожного движения и несут административную ответственность за нарушение ПДД (согласно ст. 127 КУоАП).

: пешеходы - полноправные участники дорожного движения и несут административную ответственность за нарушение ПДД (согласно ст. 127 КУоАП). Размер штрафов : за игнорирование сигналов регулирования, переход в неустановленных местах или непосредственно перед авто, предусмотрен штраф в 255 гривен, хотя нарушителям в состоянии опьянения придется заплатить ощутимо больше.

: за игнорирование сигналов регулирования, переход в неустановленных местах или непосредственно перед авто, предусмотрен штраф в 255 гривен, хотя нарушителям в состоянии опьянения придется заплатить ощутимо больше. Оплата : если выписанный штраф не уплачен в срок, сумма взимается в двойном размере и принудительно (через исполнительную службу).

: если выписанный штраф не уплачен в срок, сумма взимается в двойном размере и принудительно (через исполнительную службу). Угроза другим : если действия пешехода привели к аварийной ситуации, его могут оштрафовать на 850 гривен или назначить общественные работы.

: если действия пешехода привели к аварийной ситуации, его могут оштрафовать на 850 гривен или назначить общественные работы. Решение суда: наказание за создание аварийной ситуации определяется в судебном порядке.

За какие нарушения и как именно наказывают пешеходов

Эксперт напомнил, что пешеходы в Украине - это полноправные участники дорожного движения.

Следовательно, они (как и те люди, которые находятся за рулем транспортных средств) несут установленную законом ответственность за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Булименко сообщил, что об ответственности за нарушение ПДД пешеходами говорится в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Так, штраф в размере 255 гривен могут выписать:

за неповиновение пешеходов сигналам регулировки дорожного движения;

за переход проезжей части в неустановленных местах;

за переход проезжей части непосредственно перед приближающимися транспортными средствами;

за невыполнение других Правил дорожного движения.

"Эти же действия, совершенные лицами, находящимися в состоянии опьянения, наказываются штрафом в размере 680 гривен", - рассказал юрист.

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Он отметил, что в этих случаях:

постановление о наложении штрафа выносится должностным лицом органа Национальной полиции;

штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления.

"В случае обжалования постановления - не позднее 5 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", - уточнил адвокат.

Если же выписанный штраф не уплачивается в установленный законом срок:

постановление о его наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы;

сумма штрафа - взимается в двойном размере.

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Булименко рассказал также, что в случае, когда действия, предусмотренные ст. 127 КУоАП, повлекли за собой создание аварийной обстановки, пешехода могут:

либо оштрафовать на 850 гривен ;

; либо отправить на общественные работы - на срок от 20 до 40 часов.

"В этом случае решение о наложении административного взыскания принимается судом", - подытожил магистр права.