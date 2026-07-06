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Наказывают не только водителей. За какие нарушения ПДД штрафуют пешеходов и как именно

07:36 06.07.2026 Пн
3 мин
Сколько стоит перейти дорогу в неположенном месте или выскочить перед авто?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко aimg Евгений Булименко Эксперт
В Украине могут наказывать не только водителей, но и пешеходов (фото иллюстративное: Getty Images)

Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения, а значит обязаны соблюдать ПДД. За игнорирование установленных правил предусмотрена ответственность - от штрафов до общественных работ.

Подробнее о том, за какие нарушения ПДД могут наказывать пешеходов и как именно, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Главное:

  • Ответственность: пешеходы - полноправные участники дорожного движения и несут административную ответственность за нарушение ПДД (согласно ст. 127 КУоАП).
  • Размер штрафов: за игнорирование сигналов регулирования, переход в неустановленных местах или непосредственно перед авто, предусмотрен штраф в 255 гривен, хотя нарушителям в состоянии опьянения придется заплатить ощутимо больше.
  • Оплата: если выписанный штраф не уплачен в срок, сумма взимается в двойном размере и принудительно (через исполнительную службу).
  • Угроза другим: если действия пешехода привели к аварийной ситуации, его могут оштрафовать на 850 гривен или назначить общественные работы.
  • Решение суда: наказание за создание аварийной ситуации определяется в судебном порядке.

За какие нарушения и как именно наказывают пешеходов

Эксперт напомнил, что пешеходы в Украине - это полноправные участники дорожного движения.

Следовательно, они (как и те люди, которые находятся за рулем транспортных средств) несут установленную законом ответственность за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Булименко сообщил, что об ответственности за нарушение ПДД пешеходами говорится в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Так, штраф в размере 255 гривен могут выписать:

  • за неповиновение пешеходов сигналам регулировки дорожного движения;
  • за переход проезжей части в неустановленных местах;
  • за переход проезжей части непосредственно перед приближающимися транспортными средствами;
  • за невыполнение других Правил дорожного движения.

"Эти же действия, совершенные лицами, находящимися в состоянии опьянения, наказываются штрафом в размере 680 гривен", - рассказал юрист.

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Он отметил, что в этих случаях:

  • постановление о наложении штрафа выносится должностным лицом органа Национальной полиции;
  • штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления.

"В случае обжалования постановления - не позднее 5 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", - уточнил адвокат.

Если же выписанный штраф не уплачивается в установленный законом срок:

  • постановление о его наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы;
  • сумма штрафа - взимается в двойном размере.
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Булименко рассказал также, что в случае, когда действия, предусмотренные ст. 127 КУоАП, повлекли за собой создание аварийной обстановки, пешехода могут:

  • либо оштрафовать на 850 гривен;
  • либо отправить на общественные работы - на срок от 20 до 40 часов.

"В этом случае решение о наложении административного взыскания принимается судом", - подытожил магистр права.

Напомним, ранее мы рассказывали про топ-5 правил проезда переходов на авто.

Кроме того, мы объясняли, как водителям и пешеходам правильно "читать" жесты регулировщика на дороге, чтобы избежать нарушений ПДД и ДТП.

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Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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