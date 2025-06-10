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Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати кожен

Вівторок 10 червня 2025 15:04
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Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати кожен Розуміти жести регулювальника повинні і водії, і пішоходи (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Ірина Костенко

У Патрульній поліції Києва нагадали, як водіям і пішоходам правильно "читати" жести регулювальника на дорозі, щоб уникнути порушень Правил дорожнього руху (ПДР) і дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Що означають жести регулювальника для водіїв і пішоходів

Згідно з інформацією Патрульної поліції, рука регулювальника з жезлом, піднята вгору означає, що рух заборонено всім:

  • і транспортним засобам;
  • і пішоходам.

Якщо права рука витягнута вперед:

  • з боку грудей регулювальника - транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з боку спини - рух заборонено;
  • з правого боку - рух заборонено.

При цьому пішоходам дозволено переходити дорогу - за спиною регулювальника.

Коли права рука витягнута вперед, а регулювальник стоїть лівим боком:

  • водії можуть рухатися - в усіх напрямках;
  • пішоходи можуть переходити дорогу - за спиною регулювальника.

Якщо руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені, або ж права рука зігнута перед грудьми:

  • з боку грудей і спини - рух для всіх заборонено;
  • пішоходи - можуть переходити дорогу перед грудьми або за спиною регулювальника;
  • транспортні засоби - можуть рухатися з одного рукава в інший або повертати праворуч.

"Кермуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР", - підсумували у поліції.

Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати коженРегулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати коженПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше поліція попередила українців про часте порушення на дорогах міст, за яке декому з водіїв точно випишуть штраф.

Читайте також, де не можна їздити на електросамокаті та в яких випадках громадянам загрожують покарання (від штрафів - до в'язниці).

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