Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати кожен

У Патрульній поліції Києва нагадали, як водіям і пішоходам правильно "читати" жести регулювальника на дорозі, щоб уникнути порушень Правил дорожнього руху (ПДР) і дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Якщо руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені , або ж права рука зігнута перед грудьми :

При цьому пішоходам дозволено переходити дорогу - за спиною регулювальника.

Згідно з інформацією Патрульної поліції, рука регулювальника з жезлом, піднята вгору означає, що рух заборонено всім:

Нагадаємо, раніше поліція попередила українців про часте порушення на дорогах міст, за яке декому з водіїв точно випишуть штраф.

Читайте також, де не можна їздити на електросамокаті та в яких випадках громадянам загрожують покарання (від штрафів - до в'язниці).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.