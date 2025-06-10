Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати кожен
У Патрульній поліції Києва нагадали, як водіям і пішоходам правильно "читати" жести регулювальника на дорозі, щоб уникнути порушень Правил дорожнього руху (ПДР) і дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Що означають жести регулювальника для водіїв і пішоходів
Згідно з інформацією Патрульної поліції, рука регулювальника з жезлом, піднята вгору означає, що рух заборонено всім:
- і транспортним засобам;
- і пішоходам.
Якщо права рука витягнута вперед:
- з боку грудей регулювальника - транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з боку спини - рух заборонено;
- з правого боку - рух заборонено.
При цьому пішоходам дозволено переходити дорогу - за спиною регулювальника.
Коли права рука витягнута вперед, а регулювальник стоїть лівим боком:
- водії можуть рухатися - в усіх напрямках;
- пішоходи можуть переходити дорогу - за спиною регулювальника.
Якщо руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені, або ж права рука зігнута перед грудьми:
- з боку грудей і спини - рух для всіх заборонено;
- пішоходи - можуть переходити дорогу перед грудьми або за спиною регулювальника;
- транспортні засоби - можуть рухатися з одного рукава в інший або повертати праворуч.
"Кермуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
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