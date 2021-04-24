Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на карантинные выплаты ФОПам подали 270 тысяч заявок. При условии правильного заполнения данных на получение карантинных выплат, деньги на счет поступят в течение 10 дней.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, параллельно Кабмин работает над доступом предпринимателей к "дешевым деньгам".
"270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен", - сообщил Шмыгаль.
Он также рассказал о результатах программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысяч кредитов на более чем 33,6 млрд гривен.
"Еще по одной программе доступного кредитования - государственные гарантии на портфельной основе - предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд гривен", - добавил Шмыгаль.
Премьер отметил, что правительство ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов.
Напомним, выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии.
Ранее в Минсоцполитики ожидали, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек. Планировалось, что из госбюджета выделят 2,9 млрд гривен.