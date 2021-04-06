В Кабмине подготовили порядок выплаты ФОПам по 8 тысяч: как это будет работать
Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о порядке выплат физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне.
Проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Кто получит выплаты
Программа рассчитана на весь 2021 год. Согласно документу, деньги смогут получить в регионе, где действуют дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия ("красная" зона). Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.
По 8 тысяч гривен получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Этот перечень должен утвердить Кабинет министров.
Куда обращаться
Заявление формируется и подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія", в том числе с использованием мобильного приложения.
В заявлении указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.
Проверка информации осуществляется во время формирования и подачи заявления на соответствие условиям оказания помощи.
Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты не позднее чем в течение следующего операционного дня.
Кому не выплатят по 8 тысяч гривен
В порядке прописаны категории, которые не подпадают под действие программы. В первую очередь, это те, чей основной вид деятельности входит в перечень Кабмина. Кроме того, должны быть уплачены все налоги за последний квартал. Для наемных работников также установлен потолок зарплаты, когда компенсации не выплачиваются - 30 тысяч гривен в месяц.
Как сообщало РБК-Украина, на выплаты ФОПам по 8 тысяч из госбюджета планируют выделить 2,9 млрд гривен. Деньги смогут получить 362,5 тысяч человек.
Напомним, выплата в декабре 2020 года ФОПам и наемным работникам за 8 тысяч гривен была одной из трех программ компенсации за карантин. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Однако заявки подали лишь 480 тысяч ФОПов и наемных работников. Основные выплаты были проведены в конце 2020 года - по 8 тысяч гривен получили 455 тысяч человек. На эти цели из госбюджета потратили 3,6 млрд гривен. Остальные получили деньги в начале 2021 года.