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Выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 11:15
Выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии Фото: Фопы и наемные работники смогут получить 8 тысяч без комиссии (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины решил не взимать комиссию в системе электронных платежей за выплату 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам. Такое временное решение принято 21 апреля на период осуществления выплат.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, средства для выплаты перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке. После этого Ощадбанк будет перечислять средства на банковский счет заявителя, который указан в заявлении на получение 8 тысяч гривен.

Также бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств по определенным причинам, отметили в НБУ.

Система электронных платежей НБУ - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ.

Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящих от суммы платежа:

  • от 0 до 5 000,00 грн-0,35 грн, без НДС;
  • от 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без НДС;
  • от 100 000,01 грн - 10 грн, без НДС.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 21 апреля заявки подали больше 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

Ранее в Минсоцполитики ожидали, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек. Планировалось, что из госбюджета выделят 2,9 млрд гривен.

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