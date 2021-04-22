Выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии

Национальный банк Украины решил не взимать комиссию в системе электронных платежей за выплату 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам. Такое временное решение принято 21 апреля на период осуществления выплат.

Как отметили в пресс-службе, средства для выплаты перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке. После этого Ощадбанк будет перечислять средства на банковский счет заявителя, который указан в заявлении на получение 8 тысяч гривен.

Также бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств по определенным причинам, отметили в НБУ.

Система электронных платежей НБУ - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ.

Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящих от суммы платежа: