На карантинні виплати ФОПам подали 270 тисяч заявок

За його словами, паралельно Кабмін працює над доступом підприємців до "дешевих грошей".

"270 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень", - повідомив Шмигаль.

Він також розповів про результати програм пільгового кредитування: за програмою доступних кредитів "5-7-9" видали 13,7 тисяч кредитів на більш ніж 33,6 млрд гривень.

"Ще за однією програмою доступного кредитування - державні гарантії на портфельній основі - надано 891 кредит на загальну суму 1,2 млрд гривень", - додав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд веде переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття для українського малого та середнього бізнесу програми пільгового кредитування на 100 млн доларів.