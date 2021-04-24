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На карантинные выплаты ФОПам подали 270 тысяч заявок

Новина українською → Киев, Суббота 24 апреля 2021 20:43
На карантинные выплаты ФОПам подали 270 тысяч заявок Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на карантинные выплаты ФОПам подали 270 тысяч заявок. При условии правильного заполнения данных на получение карантинных выплат, деньги на счет поступят в течение 10 дней.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, параллельно Кабмин работает над доступом предпринимателей к "дешевым деньгам".

"270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен", - сообщил Шмыгаль.

Он также рассказал о результатах программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысяч кредитов на более чем 33,6 млрд гривен.

"Еще по одной программе доступного кредитования - государственные гарантии на портфельной основе - предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд гривен", - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов.

Напомним, выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии.

Ранее в Минсоцполитики ожидали, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек. Планировалось, что из госбюджета выделят 2,9 млрд гривен.

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