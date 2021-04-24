Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на карантинні виплати ФОПам подали 270 тисяч заявок. За умови правильного заповнення даних на отримання карантинних виплат, гроші на рахунок надійдуть протягом 10 днів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook .

За його словами, паралельно Кабмін працює над доступом підприємців до "дешевих грошей".

"270 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень", - повідомив Шмигаль.

Він також розповів про результати програм пільгового кредитування: за програмою доступних кредитів "5-7-9" видали 13,7 тисяч кредитів на більш ніж 33,6 млрд гривень.

"Ще за однією програмою доступного кредитування - державні гарантії на портфельній основі - надано 891 кредит на загальну суму 1,2 млрд гривень", - додав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд веде переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття для українського малого та середнього бізнесу програми пільгового кредитування на 100 млн доларів.