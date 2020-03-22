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Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 16:12
Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, - ВОЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стоит принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса

Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив. Об этом сообщил представитель ВОЗ Марк Райан, передает The New York Times.

Он отметил, что следует принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса.

"Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус", - подчеркнул Райан.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Отметим, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

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