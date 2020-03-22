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В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 15:03
В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com)

Необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года. Об этом в интервью воскресной программе BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан отметил, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.

"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал он.

Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.

"Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать", - отметил Райан.

Отметим, на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения уточнило информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве и отметило, что о последнем случае в столице сообщат позже.

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