ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: Минздрав за день получил более 80 подозрений

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 10:12
Коронавирус в Украине: Минздрав за день получил более 80 подозрений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении на коронавирус

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вместе с тем, сообщается, что по состоянию на 10:00 в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г. Киев.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют усилить ограничительные меры на период карантина. Также глава МВД заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.

Отметим, режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 24 марта, парламент может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.

Накануне премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине.

Во Львовской области более 20 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус Канадская авиакомпания сокращает половину персонала из-за коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь