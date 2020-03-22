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Карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 16:12
Карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, - ВООЗ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу

Карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидиву. Про це повідомив представник ВООЗ Марк Раян, передає The New York Times.

Він зазначив, що варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу.

"Країни не можуть просто закрити свої товариства, щоб перемогти вірус", - наголосив Раян.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Зазначимо, станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

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