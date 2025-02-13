Карантин у школах: в яких областях закривають навчальні заклади через грип та ГРВІ

У багатьох областях України зростає рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Це змушує місцеві органи влади вводити карантинні заходи та переводити навчальні заклади на дистанційну форму навчання.

Ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Україні залишається напруженою. Попри те, що у більшості регіонів епідемічний поріг ще не перевищено, місцеві органи влади впроваджують обмежувальні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Очікується, що у найближчі тижні ситуація з інфекційними захворюваннями може змінюватися, і рішення щодо карантину в освітніх закладах будуть ухвалюватися відповідно до актуальних показників захворюваності.

Київська область

За інформацією Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, з початку лютого кількість хворих на ГРВІ та грип серед учасників освітнього процесу значно зросла. Станом на 13 лютого в дитячих садках області хворіють 7589 вихованців, у школах - 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. Внаслідок цього 45 шкіл, 383 класи, 4 дитячі садки та 4 окремі групи переведено на дистанційне навчання. Попри це, епідемічний поріг у регіоні поки що не перевищено.

Закарпатська область

Виноградівська міська територіальна громада ухвалила рішення про запровадження карантинних заходів з 14 по 23 лютого 2025 року. За період з 6 по 12 лютого у громаді зареєстровано 628 випадків ГРВІ, з них 462 - у дітей. Це перевищує епідемічний поріг на 20,6%. Відсоток захворілих дітей шкільного віку складає 45%. Крім того, зафіксовано два випадки грипу "А".

Через погіршення епідеміологічної ситуації на дистанційне навчання перейшли 34 школи Ужгорода, а також низка освітніх закладів у інших громадах області. Карантин оголошено в 29 дитячих садках регіону.

Одеська область

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ залишається передепідемічною, а рівень інтенсивності захворюваності на 4,5% нижчий за епідемічний поріг. Водночас спостерігається зростання рівня захворюваності серед дорослого населення (+4%) при загальному зниженні серед дітей (-5,8%).

Попри це, через високий рівень захворюваності на дистанційну форму навчання перейшли 45 шкіл у різних районах області, а також 5 закладів професійно-технічної освіти. У чотирьох дитячих садках тимчасово призупинили освітній процес.

Чернівецька область

У Чернівецькій області також зростає рівень захворюваності на ГРВІ. Станом на 13 лютого на дистанційне навчання перейшли 43 школи, з яких 7 розташовані у Чернівцях. В окремих класах ще 8 шкіл також призупинили очне навчання через перевищення епідемічного порогу. 15 дитячих садочків області переведено на дистанційний формат роботи, а загалом 28 освітніх закладів повністю закриті на карантин.

Рівненська область

На Рівненщині епідеміологічна ситуація залишається складною: другий тиждень поспіль регіон входить до переліку областей, де епідемічний поріг перевищено на понад 50%. Відтак, на дистанційне навчання перейшли 18 ліцеїв та гімназій, що охоплює понад 3 000 школярів. Влада розглядає можливість введення "локального карантину" у разі подальшого зростання кількості хворих.