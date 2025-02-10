Дистанційка по всій Україні: школи закриваються через спалах ГРВІ та грипу

Зростання кількості хворих на ГРВІ та грип стало причиною переведення навчальних закладів в Україні на дистанційне навчання . Понад 100 шкіл на Закарпатті, 37 навчальних закладів у Чернівецькій області та низка установ у Хмельницькій та в інших областях країни вже перейшли на онлайн-формат, щоб зменшити ризик подальшого поширення інфекцій серед учнів.

У яких регіонах школи закривають на карантин, а де переводять на дистанційне навчання - розповідає РБК-Україна .

Згідно з даними, з 10 лютого дистанційне навчання запроваджено в 34 школах Ужгорода, а також у ряді закладів в інших громадах області. Директорка департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець зазначила, що серед причин переходу на дистанційку - зростання кількості хворих дітей на ГРВІ. Окрім того, карантин оголошено в 29 дитячих садках області.

У Хмельницькій області також зафіксовано збільшення кількості випадків захворюваності. За минулий тиждень зареєстровано понад 7200 випадків, більшість з яких - серед дітей. У зв'язку з цим, дистанційне навчання організували в 30 школах області, зокрема в Кам'янець-Подільській громаді.

Чернівці також відзначають високий рівень захворюваності, що спричинило перехід 31 школи та 6 дитячих садків на онлайн-формат. З 10 лютого буде введено карантин в 12 школах Герцаївської громади через високий рівень відсутності учнів.

У Вінниці та Рівненській області також спостерігається зростання випадків ГРВІ серед учнів. У зв'язку з цим деякі ліцеї перевели учнів на дистанційне навчання, а в Рівненській області 28 шкіл вже здійснюють навчання онлайн через перевищення епідемічного порогу.

Водночас, у місті Чорноморськ Одеської області, через високий рівень захворюваності серед дітей, карантин діє в школах та дитячих садках до 14 лютого. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні

Не всі області фіксують перевищення епідемічного порогу. Загалом, за даними МОЗ, ситуація по Україні залишається складною, але поріг епідемії наразі перевищено лише в кількох регіонах. У Чернівецькій області зафіксований високий рівень, в інших областях, зокрема в Івано-Франківській та Львівській – низький.

Влада та місцеві органи продовжують уважно моніторити ситуацію, і в разі необхідності, прийматимуть рішення щодо локальних карантинів або введення додаткових протиепідемічних заходів.