Епідпоріг перевищено. В п'яти областях України можуть ввести локальний карантин через грип

Захворюваність на ГРВІ в Україні зросла, і в п’яти областях зафіксовано перевищення епідпорогу. У цих регіонах можуть ввести посилені протиепідемічні заходи, зокрема локальний карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

У п’яти областях України зафіксовано перевищення епідпорогу через зростання захворюваності на ГРВІ. Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. В цих регіонах можуть бути введені посилені протиепідемічні заходи, зокрема, локальний карантин.

Можливе введення дистанційного навчання в окремих класах, обмеження кількості відвідувачів у громадських установах та інші заходи для стримування поширення інфекції.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, за останній тиждень в країні захворіло 171 068 осіб, з яких 104 843 - діти. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше, але таке зростання є характерним для середини епідсезону і не перевищує епідпорогу, розрахованого на 2024/2025 роки.

Лише 3% від усіх захворілих через ускладнення потребували госпіталізації, зокрема 2 912 дітей отримали необхідну медичну допомогу.

Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається у 22 регіонах України через циркуляцію вірусів грипу. Прогнозується, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Від початку циркуляції вірусів грипу в Україні було зареєстровано 15 летальних випадків, всі померлі не були вакциновані проти грипу.

Загалом з 30 вересня 2024 року по 9 лютого 2025 року на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 262 760 осіб, що на 22,8% менше в порівнянні з минулим епідсезоном. Водночас за цей період було діагностовано 17 380 випадків COVID-19, з яких 78 випадків - летальні.

Медики наголошують на важливості вакцинації як найефективнішій профілактиці як грипу, так і COVID-19, зокрема для осіб, які входять до групи ризику. Вакцинація проти грипу та COVID-19 не виключає одна одну, тому щеплення можна робити одночасно.

В Україні вакцинація проти COVID-19 залишається безоплатною, і щеплення проводиться вакциною Comirnaty від Pfizer для дорослих і дітей.