Епідпоріг перевищено. В п'яти областях України можуть ввести локальний карантин через грип
Захворюваність на ГРВІ в Україні зросла, і в п’яти областях зафіксовано перевищення епідпорогу. У цих регіонах можуть ввести посилені протиепідемічні заходи, зокрема локальний карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
У п’яти областях України зафіксовано перевищення епідпорогу через зростання захворюваності на ГРВІ. Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. В цих регіонах можуть бути введені посилені протиепідемічні заходи, зокрема, локальний карантин.
Можливе введення дистанційного навчання в окремих класах, обмеження кількості відвідувачів у громадських установах та інші заходи для стримування поширення інфекції.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, за останній тиждень в країні захворіло 171 068 осіб, з яких 104 843 - діти. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше, але таке зростання є характерним для середини епідсезону і не перевищує епідпорогу, розрахованого на 2024/2025 роки.
Лише 3% від усіх захворілих через ускладнення потребували госпіталізації, зокрема 2 912 дітей отримали необхідну медичну допомогу.
Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається у 22 регіонах України через циркуляцію вірусів грипу. Прогнозується, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
Від початку циркуляції вірусів грипу в Україні було зареєстровано 15 летальних випадків, всі померлі не були вакциновані проти грипу.
Загалом з 30 вересня 2024 року по 9 лютого 2025 року на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 262 760 осіб, що на 22,8% менше в порівнянні з минулим епідсезоном. Водночас за цей період було діагностовано 17 380 випадків COVID-19, з яких 78 випадків - летальні.
Медики наголошують на важливості вакцинації як найефективнішій профілактиці як грипу, так і COVID-19, зокрема для осіб, які входять до групи ризику. Вакцинація проти грипу та COVID-19 не виключає одна одну, тому щеплення можна робити одночасно.
В Україні вакцинація проти COVID-19 залишається безоплатною, і щеплення проводиться вакциною Comirnaty від Pfizer для дорослих і дітей.
Епідемічна ситуація в Україні
Нагадаємо, що з кінця січня в Україні фіксують різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема в Чернівецькій області кількість хворих перевищила епідемічний поріг на 50%.
Крім того, захворюваність на грип у цьому сезоні відповідає прогнозам, оскільки епідемічний процес розвивається за звичайним сценарієм, січень 2025 року встановив температурні рекорди - в кінці місяця температура в Чернівцях досягла 15 градусів, а лютий, за прогнозами Укргідрометцентру, обіцяє стати найтеплішим місяцем зими.