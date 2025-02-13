Карантин в школах: в каких областях закрывают учебные заведения из-за гриппа и ОРВИ

Во многих областях Украины растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это заставляет местные органы власти вводить карантинные меры и переводить учебные заведения на дистанционную форму обучения.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Украине остается напряженной. Несмотря на то, что в большинстве регионов эпидемический порог еще не превышен, местные органы власти вводят ограничительные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Ожидается, что в ближайшие недели ситуация с инфекционными заболеваниями может меняться, и решение о карантине в образовательных учреждениях будут приниматься в соответствии с актуальными показателями заболеваемости.

Киевская область

По информации Департамента образования и науки Киевской областной государственной администрации, с начала февраля количество больных ОРВИ и гриппом среди участников образовательного процесса значительно возросло. По состоянию на 13 февраля в детских садах области болеют 7589 воспитанников, в школах - 33 836 учеников. Больше всего случаев зафиксировано в Ставищенской, Дмитровской, Калиновской (Фастовский район), Томашевской, Гребенковской и Сквирской громадах. В результате 45 школ, 383 класса, 4 детских сада и 4 отдельные группы переведены на дистанционное обучение. Несмотря на это, эпидемический порог в регионе пока не превышен.

Закарпатская область

Виноградовская городская территориальная община приняла решение о введении карантинных мероприятий с 14 по 23 февраля 2025 года. За период с 6 по 12 февраля в общине зарегистрировано 628 случаев ОРВИ, из них 462 - у детей. Это превышает эпидемический порог на 20,6%. Процент заболевших детей школьного возраста составляет 45%. Кроме того, зафиксировано два случая гриппа "А".

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на дистанционное обучение перешли 34 школы Ужгорода, а также ряд образовательных учреждений в других общинах области. Карантин объявлен в 29 детских садах региона.

Одесская область

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ остается предэпидемической, а уровень интенсивности заболеваемости на 4,5% ниже эпидемического порога. В то же время наблюдается рост уровня заболеваемости среди взрослого населения (+4%) при общем снижении среди детей (-5,8%).

Несмотря на это, из-за высокого уровня заболеваемости на дистанционную форму обучения перешли 45 школ в разных районах области, а также 5 учреждений профессионально-технического образования. В четырех детских садах временно приостановили образовательный процесс.

Черновицкая область

В Черновицкой области также растет уровень заболеваемости ОРВИ. По состоянию на 13 февраля на дистанционное обучение перешли 43 школы, из которых 7 расположены в Черновцах. В отдельных классах еще 8 школ также приостановили очное обучение из-за превышения эпидемического порога. 15 детских садов области переведены на дистанционный формат работы, а всего 28 образовательных учреждений полностью закрыты на карантин.

Ровенская область

На Ривненщине эпидемиологическая ситуация остается сложной: вторую неделю подряд регион входит в перечень областей, где эпидемический порог превышен более чем на 50%. Следовательно, на дистанционное обучение перешли 18 лицеев и гимназий, что охватывает более 3 000 школьников. Власти рассматривают возможность введения "локального карантина" в случае дальнейшего роста количества больных.