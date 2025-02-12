Низці областей України загрожує локальний карантин: що це і де його можуть запровадити

З початку лютого 2025 року в Україні спостерігається значне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), що призвело до перевищення епідеміологічного порогу в кількох областях. Через це у деяких регіонах можуть запровадити локальні карантини для боротьби з поширенням вірусів.

Локальний карантин - це набір протиепідемічних заходів, що застосовуються на рівні окремих населених пунктів або територіальних громад. Він вводиться, коли рівень захворюваності в певному регіоні перевищує встановлений епідеміологічний поріг. Такий карантин може включати:

дистанційне навчання в школах та окремих класах.

обмеження кількості відвідувачів у громадських установах.

введення інших протиепідемічних заходів для мінімізації контактів і зменшення темпів поширення хвороби.

Статистика захворювання по Україні

За даними Міністерства охорони здоровʼя, загалом за останній тиждень по Україні на ГРВІ захворіли 171 068 осіб, з яких 104 843 - діти. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше, але такі показники не перевищують епідпоріг для країни. Лише 3% від усіх хворих потребували госпіталізації (4 687 осіб, з яких 2 912 - діти).

За даними МОЗ, у 22 регіонах України триває підйом захворюваності на ГРВІ, спричинений активною циркуляцією вірусів грипу. За прогнозами, до квітня грип домінуватиме над коронавірусом.

Де можуть ввести карантин

У п’яти областях України, де епідемічний поріг перевищено, можуть бути введені локальні карантини. Як повідомили у МОЗ, це стосується Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей.

За останній тиждень у цих областях зафіксовано значне зростання випадків захворюваності на ГРВІ, при цьому епідемічний поріг перевищено в середньому на 40%.

Де вже ввели обмеження

У кількох областях України зросла захворюваність на ГРВІ та грип, що призвело до введення карантинних обмежень.

У таких містах, як Чорноморськ, Чернівці та Рівне, школи та дитячі садки були закриті або переведені на дистанційне навчання через перевищення епідемічного порогу. Наприклад, у Рівному на онлайн-навчання перейшли 28 шкіл, а в Чернівцях - кілька гімназій.

Крім того, через високий рівень захворюваності в Закарпатській області призупинено навчання в 33 дошкільних закладах і переведено 84 школи на дистанційне навчання.

Своєю чергою директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський повідомив, що певна кількість шкіл регіону переходять на дистанційне навчання.

"Це рішення приймають керівники закладів, зазвичай, якщо 20% і більше учнів або персоналу захворіли на ГРВІ. Але одні школи йдуть на карантин, інші - виходять. Глобального дистанційного переводу немає. Якщо не буде тотального обмеження, буде збільшення захворюваності", - зазначив він.