Капітан збірної України U-21 забив Іспанії після соло Мудрика: відео
Молодіжна збірна України забила першою у півфінальному поєдинку чемпіонату Європи-2023 проти команди U-21 Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
"Синьо-жовті" повели в рахунку на 13-й хвилині. Це Мудрик накрутив суперників на лівому фланзі атаки та від лінії поля прострілив у центр штрафного майданчика. Туди увірвався Бондаренко та технічно поклав м'яч у протихід голкіперу.
Відео гола Бондаренка:
Mudryk with the afterburners — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 5, 2023
Beats 2 Spain defenders and tees up Bondarenko
What a player he is!
Ukraine 1-0 up v Spain!
pic.twitter.com/Epi9LCF9fN
Надовго втримати перевагу підопічні Ротаня, однак, не змогли. Уже за кілька хвилин піренейці вирівняли становище. Оборона української молодіжки проґавила довгу передачу на Руїса, той протиснув Бражка та переграв Трубіна з близької відстані.
Відео гола Руїса:
GOAL Spain 1-1 Ukraine Abel Ruiz— VAR Tático (@vartatico) July 5, 2023
EURO U21 - Semifinalpic.twitter.com/tWaquIkrXu
Обидві команди вже завоювали олімпійські ліцензії на Ігри в Парижі, тож тепер зосередяться суто на Євро-2023. Іспанці – справжні завсідники фіналів чемпіонатів Старого світу, зігравши 8 вирішальних матчів за півтора десятка турнірів. Але і в "синьо-жовтих" відсоток успіху непоганий – один фінал у двох спробах.
До слова, раніше пригадали попередній досвід збірної України U-21 у півфіналі чемпіонату Європи.
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