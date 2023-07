Капітан збірної України U-21 забив Іспанії після соло Мудрика: відео

"Синьо-жовті" повели в рахунку на 13-й хвилині. Це Мудрик накрутив суперників на лівому фланзі атаки та від лінії поля прострілив у центр штрафного майданчика. Туди увірвався Бондаренко та технічно поклав м'яч у протихід голкіперу.

Відео гола Бондаренка:

Mudryk with the afterburners ‍



Beats 2 Spain defenders and tees up Bondarenko



What a player he is!



Ukraine 1-0 up v Spain!



