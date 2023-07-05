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Капітан збірної України U-21 забив Іспанії після соло Мудрика: відео

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Бухарест, Середа 05 липня 2023 22:24
Капітан збірної України U-21 забив Іспанії після соло Мудрика: відео Фото: Артем Бондаренко (в центрі) відкрив рахунок у зустрічі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України забила першою у півфінальному поєдинку чемпіонату Європи-2023 проти команди U-21 Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Синьо-жовті" повели в рахунку на 13-й хвилині. Це Мудрик накрутив суперників на лівому фланзі атаки та від лінії поля прострілив у центр штрафного майданчика. Туди увірвався Бондаренко та технічно поклав м'яч у протихід голкіперу.

Відео гола Бондаренка:

Надовго втримати перевагу підопічні Ротаня, однак, не змогли. Уже за кілька хвилин піренейці вирівняли становище. Оборона української молодіжки проґавила довгу передачу на Руїса, той протиснув Бражка та переграв Трубіна з близької відстані.

Відео гола Руїса:

Обидві команди вже завоювали олімпійські ліцензії на Ігри в Парижі, тож тепер зосередяться суто на Євро-2023. Іспанці – справжні завсідники фіналів чемпіонатів Старого світу, зігравши 8 вирішальних матчів за півтора десятка турнірів. Але і в "синьо-жовтих" відсоток успіху непоганий – один фінал у двох спробах.

До слова, раніше пригадали попередній досвід збірної України U-21 у півфіналі чемпіонату Європи.

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