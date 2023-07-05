Капітан збірної України U-21 забив Іспанії після соло Мудрика: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Синьо-жовті" повели в рахунку на 13-й хвилині. Це Мудрик накрутив суперників на лівому фланзі атаки та від лінії поля прострілив у центр штрафного майданчика. Туди увірвався Бондаренко та технічно поклав м'яч у протихід голкіперу.

Відео гола Бондаренка:

Mudryk with the afterburners ‍



Beats 2 Spain defenders and tees up Bondarenko



What a player he is!



Ukraine 1-0 up v Spain!



pic.twitter.com/Epi9LCF9fN — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 5, 2023

Надовго втримати перевагу підопічні Ротаня, однак, не змогли. Уже за кілька хвилин піренейці вирівняли становище. Оборона української молодіжки проґавила довгу передачу на Руїса, той протиснув Бражка та переграв Трубіна з близької відстані.

Відео гола Руїса:

GOAL Spain 1-1 Ukraine Abel Ruiz



EURO U21 - Semifinalpic.twitter.com/tWaquIkrXu — VAR Tático (@vartatico) July 5, 2023

Обидві команди вже завоювали олімпійські ліцензії на Ігри в Парижі, тож тепер зосередяться суто на Євро-2023. Іспанці – справжні завсідники фіналів чемпіонатів Старого світу, зігравши 8 вирішальних матчів за півтора десятка турнірів. Але і в "синьо-жовтих" відсоток успіху непоганий – один фінал у двох спробах.