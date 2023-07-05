Драма Алієва та трюк Михайличенка з двома кіперами: яким був перший півфінал України U-21
У середу ввечері молодіжна збірна України вдруге в історії вийде на півфінальний матч чемпіонату Європи. Суперником "синьо-жовтих" будуть однолітки з Іспанії.
Коротко про перший континентальний півфінал збірної України U-21 – у матеріалі РБК-Україна.
Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 5 липня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Стяуа". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
У півфіналі Євро-2006 серед молоді "синьо-жовті" під керівництвом Олексія Михайличенка потрапили на збірну Сербії і Чорногорії U-21. Важкий поєдинок, у якому балканці виглядали трохи краще, затягнувся на 120+ хвилин. Справа дійшла до серії пенальті.
Молодіжка СіЧ могла відкрити рахунок ще в першому таймі. Чорногорець Пуровіч, який так і не розкрився повністю на високому рівні, прорвався крізь центр оборони збірної України U-21 і пробив у Пятова. Згодом нападник спробував замкнути передачу Басти – елегантно перекинув м'яч через воротаря, але не влучив у рамку.
"Синьо-жовті" відповіли моментом Мілевського. Перспективний форвард, який грав із ушкодженням, після діагонального прориву Фоміна небезпечно пробив, але воротар Стойковіч парирував м'яч ногою. У відповідь той же Пуровіч головою не зміг переправити у площину воріт навіс із небезпечного штрафного.
Були й інші випади в обох команд. Українець Пуканич навіть відправив м'яч у сітку після флангового підключення Ярмаша. Щоправда, зі зовнішнього боку. Серб Івановіч після кутового розім'яв Пятова ударом головою. Програв чергову дуель голкіперу і Пуровіч.
Фото: Олексій Михайличенко – творець успіху молодіжки на Євро-2006 (Getty Images)
Під завісу овертайму на хитрість пішов керманич української молодіжки. Михайличенко замість Пятова випустив "динамівця" Рибку, щоб остаточно заплутати балканців. Свіжому воротарю, однак, довелося вступити в гру ще до післяматчевої лотереї – Янковіч наважився пробити через себе в падінні, але кіпер класно зреагував.
Не забивати команди спершу вирішили і в серії одинадцятиметрових. Штатний виконавець стандартів України U-21 Алієв несподівано програв дуель Стойковічу. На щастя, Рибка відразу ж впорався зі ще одним ударом Янковіча. Далі українці лише забивали – Фомін, Чигринський, Годін, Яценко, Максимов свої спроби реалізували. Натомість другий голкіпер "синьо-жовтих" не пропустив шостий удар суперника – Пуровіч пробив вище і отримав ярлик головного невдахи зустрічі...
Уже потім був програний Нідерландам фінал (0:3), а частина виконавців поїхала на дорослий ЧС-2006. У великому футболі, звісно, реалізували себе не всі. За солодкою парою Алієва з Мілевським закріпилися слава хай і талановитих, але гульвіс, Пятов став легендою "Шахтаря", а Чигринського замучили травми. Та досі результат тієї команди залишався орієнтиром для нових поколінь. Команда Руслана Ротаня може приєднатися до старших товаришів.
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