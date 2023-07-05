Капитан сборной Украины U-21 забил Испании после соло Мудрика: видео
Молодежная сборная Украины забила первым в полуфинальном поединке чемпионата Европы-2023 против команды U-21 Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
"Сине-желтые" повели в счете на 13-й минуте. Это Мудрик накрутил соперников на левом фланге атаки и от лицевой линии прострелил в центр штрафной. Туда ворвался Бондаренко и технично уложил мяч в противоход голкиперу.
Видео гола Бондаренко:
Mudryk with the afterburners — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 5, 2023
Beats 2 Spain defenders and tees up Bondarenko
What a player he is!
Ukraine 1-0 up v Spain!
pic.twitter.com/Epi9LCF9fN
Надолго удержать преимущество подопечные Ротаня, однако, не смогли. Уже через несколько минут пиренейцы выровняли положение. Оборона украинской молодежки упустила длинную передачу на Руиса, тот протиснул Бражка и переиграл Трубина с близкого расстояния.
Видео гола Руиса:
GOAL Spain 1-1 Ukraine Abel Ruiz— VAR Tático (@vartatico) July 5, 2023
EURO U21 - Semifinalpic.twitter.com/tWaquIkrXu
Обе команды уже завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже и теперь сосредоточятся сугубо на Евро-2023. Испанцы – настоящие завсегдатаи финалов чемпионатов Старого света, сыграв 8 решающих матчей за полтора десятка турниров. Но и у "сине-желтых" процент успеха неплохой – один финал с двух попыток.
К слову, ранее вспомнили предыдущий опыт сборной Украины U-21 в полуфинале чемпионата Европы.
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