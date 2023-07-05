Капитан сборной Украины U-21 забил Испании после соло Мудрика: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Сине-желтые" повели в счете на 13-й минуте. Это Мудрик накрутил соперников на левом фланге атаки и от лицевой линии прострелил в центр штрафной. Туда ворвался Бондаренко и технично уложил мяч в противоход голкиперу.

Видео гола Бондаренко:

Mudryk with the afterburners ‍



Beats 2 Spain defenders and tees up Bondarenko



What a player he is!



Ukraine 1-0 up v Spain!



pic.twitter.com/Epi9LCF9fN — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 5, 2023

Надолго удержать преимущество подопечные Ротаня, однако, не смогли. Уже через несколько минут пиренейцы выровняли положение. Оборона украинской молодежки упустила длинную передачу на Руиса, тот протиснул Бражка и переиграл Трубина с близкого расстояния.

Видео гола Руиса:

GOAL Spain 1-1 Ukraine Abel Ruiz



EURO U21 - Semifinalpic.twitter.com/tWaquIkrXu — VAR Tático (@vartatico) July 5, 2023

Обе команды уже завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже и теперь сосредоточятся сугубо на Евро-2023. Испанцы – настоящие завсегдатаи финалов чемпионатов Старого света, сыграв 8 решающих матчей за полтора десятка турниров. Но и у "сине-желтых" процент успеха неплохой – один финал с двух попыток.