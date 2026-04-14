Канцлер Німеччини зробив гучну заяву щодо українських чоловіків-біженців
Німеччина обмежуватиме кількість українських чоловіків, які шукають притулку у країні, і сприятиме їхньому поверненню додому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми будемо тісно співпрацювати (з Україною, - ред.) у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому", - наголосив він.
Мерц додав, що Берлін та Київ будуть співпрацювати щодо обмеження кількості українських чоловіків, які шукають притулку у Німеччині.
"Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні", - сказав німецький канцлер.
Зеленський зазначив, що відповідні служби України та Німеччини мають займатися питання незаконного виїзду українських чоловіків за кордон.
"Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, та ті, хто поїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням", - сказав він.
Президент наголосив, що ЗСУ хотіли б повернення цих чоловіків, оскільки українським воїнам необхідна ротація.
Фото: Володимир Зеленський зробив заяву щодо чоловіків-біженців (інфографіка РБК-Україна)
"Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися, бо потрібне питання справедливості. Нашим людям на фронті треба ротації. Хоч наші воїни залізні, але у них є сім'ї. Відповідальність повинна нести кожна людина, яка є громадянином", - заявив Зеленський.
Він додав, що за кордоном перебувають й інші молоді люди, які не є мобілізаційного віку і мають на це право.
Нагадаємо, зараз у Європі переглядають підхід до тимчасового захисту для українців. Від ідеї повністю припинити його після березня 2027 року вже відмовилися, натомість обговорюють новий формат.
Крім цього, Норвегія змінює правила для чоловіків з України. Відтепер новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років не отримуватимуть тимчасовий колективний захист автоматично.