Канцлер Германии сделал громкое заявление по поводу украинских мужчин-беженцев

Германия будет ограничивать количество украинских мужчин, которые ищут убежища в стране, и способствовать их возвращению домой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем тесно сотрудничать (с Украиной, - ред.) в вопросах, касающихся украинских граждан, которые искали убежища в нашей стране, и будем способствовать их возвращению домой", - подчеркнул он.

Мерц добавил, что Берлин и Киев будут сотрудничать по ограничению количества украинских мужчин, которые ищут убежища в Германии.

"Чрезвычайно важно, чтобы эти мужчины были на месте и помогали своей стране", - сказал немецкий канцлер.

Зеленский отметил, что соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом незаконного выезда украинских мужчин за границу.

"Что касается молодых людей за рубежом. Это разные молодые люди. Я согласен с вами по поводу тех людей, которые являются мобилизационного возраста, которые поехали за границу временно, но оказалось, что на годы, и те, кто уехал с нарушением законодательства, то наши соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом", - сказал он.

Президент подчеркнул, что ВСУ хотели бы возвращения этих мужчин, поскольку украинским воинам необходима ротация.

Фото: Владимир Зеленский сделал заявление по поводу мужчин-беженцев (инфографика РБК-Украина)

"Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись, потому что нужен вопрос справедливости. Нашим людям на фронте надо ротации. Хоть наши воины железные, но у них есть семьи. Ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином", - заявил Зеленский.

Он добавил, что за рубежом находятся и другие молодые люди, которые не являются мобилизационного возраста и имеют на это право.