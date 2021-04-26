Канцлер Австрии выступил против новых санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против дополнительных санкций ЕС против России . Он считает, что мира без России не будет.

Об этом он заявил в интервью Neue Zurcher Zeitung .

Вместе с тем, по его словам, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти", - заявил Курц в ответ на вопрос, надо ли Евросоюзу вводить новые санкции против России.

Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".