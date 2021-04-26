Канцлер Австрії виступив проти нових санкцій проти Росії

Канцлер Австрії Себастьян Курц виступає проти додаткових санкцій ЄС проти Росії . Він вважає, що миру без Росії не буде.

Про це він заявив в інтерв’ю Neue Zurcher Zeitung .

Разом з тим, за його словами, санкції, які вже ввів ЄС проти РФ, є правильними.

"Я проти додаткових санкцій як самоцілі. Потрібна деескалація. Це складно, але постійне загострення - це не шлях, яким ми хочемо йти", - заявив Курц у відповідь на питання, чи треба Євросоюзу вводити нові санкції проти Росії.

Він наполягає на діалозі з Росією і вважає, що "на нашому континенті мир буде тільки з Росією, а не проти неї".