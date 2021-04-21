У Путина назвали "красные линии" России в отношении Запада

В Кремле рассказали, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении Российской Федерации. Среди них - вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.

Об этом рассказал прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Сегодня Владимир Путин заявил, что "организаторы провокаций" против России пожалеют "так, как давно ни о чем не жалели". "Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - сказал Путин.