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У Путина назвали "красные линии" России в отношении Запада

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 15:45
У Путина назвали "красные линии" России в отношении Запада Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Кремле рассказали, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении Российской Федерации. Среди них - вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.

Об этом рассказал прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Сегодня Владимир Путин заявил, что "организаторы провокаций" против России пожалеют "так, как давно ни о чем не жалели".

"Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - сказал Путин.

Напомним, Путин также заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"

Ранее, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче. Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе.

РБК-Украина писало, что Путина отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. В Кремле считают, что для этого нужны предпосылки.

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