Запад должен действовать сейчас, чтобы не было нового наступления РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад действовать сейчас, чтобы не допустить нового военного наступления Российской Федерации . Он считает, что западные союзники должны показать свою готовность наказать Москву новыми санкциями.

Глава украинского МИД отметил, что сейчас нет информации о том, что Россия планирует наступление на Украину, но Запад должен действовать сейчас, чтобы это не произошло в будущем.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что теперь она может идти в любом направлении. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада так важна сейчас, чтобы помешать Путину ... принять это решение", - считает Кулеба.