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Кулеба о российской агрессии: сейчас не 2014 год, Украина и мир готовы

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 09:23
Кулеба о российской агрессии: сейчас не 2014 год, Украина и мир готовы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Украина готова к российской агрессии. Сейчас Киев готов отражать агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорится в материале РБК-Украина "Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины".

"Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили", - сказал Кулеба.

Как только Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, Киев начал консолидировать международную поддержку. В итоге, в пропаганду Кремля о якобы готовящемся со стороны Украины наступлении никто не поверил, отметил министр.

"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле", - резюмировал Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента считают, что Россия стягивает войска к границе, чтобы заставить Украину признать незаконную оккупацию в Донецке и Луганске.

Напомним, в Кремле назвали условие деэскалации ситуации возле украинских границ, куда Россия стягивает свои войска.

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