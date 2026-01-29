UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Канікули продовжать? Хто має ухвалити рішення щодо шкіл Києва

Ілюстративне фото: через складну ситуацію з енергетикою діти досі на канікулах (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В школах столиці канікули триватимуть до 1 лютого через складну ситуацію з енергетикою, однак надалі рішення щодо формату навчання схвалюватиме Рада оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу міністра енергетики та віце-прем'єра Дениса Шмигаля.

За його словами, сьогодні було проведено чергове засідання Штабу Міненерго на якому обговорювали, зокрема, освітній процес у Києві.  Як каже Шмигаль, деякі навчальні заклади столиці зараз працюють у режимі Пунктів незламності. 

"Тому остаточне рішення щодо формату навчання має ухвалити Рада оборони міста Києва", - йдеться у пресслужбі міністра.

 

 

 

Як відомо, нещодавно Росія посилила удари по енергетиці України на тлі мирних переговорів і Київ не став виключенням. З-за цього десятки тисяч жителів міста відчули на собі блекаути, проблеми з опаленням, водою, тощо.

Наприклад, напередодні повідомлялось, що через пошкодження інфраструктури ворогом 737 житлових будинків у Києві наразі залишилися без тепла, найскладніша ситуація спостерігається на Троєщині.

Нові реалії вплинути також і на освітній процес, тому ще кілька тижнів тому місцева влада вирішила продовжити канікули у школах Києва до 1 лютого.

РБК-Україна писало, що зимові канікули 2025-2026 у школах України починатимуться у різні дати, оскільки кожен заклад самостійно визначає графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження.

Кабмін рекомендував період із кінця грудня до середини січня, але повідомлялось, що школи можуть коригувати дати, головна вимога - не менше 30 днів канікул на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДенис ШмигальШкола