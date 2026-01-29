Канікули продовжать? Хто має ухвалити рішення щодо шкіл Києва

Як відомо, нещодавно Росія посилила удари по енергетиці України на тлі мирних переговорів і Київ не став виключенням. З-за цього десятки тисяч жителів міста відчули на собі блекаути, проблеми з опаленням, водою, тощо.

Наприклад, напередодні повідомлялось, що через пошкодження інфраструктури ворогом 737 житлових будинків у Києві наразі залишилися без тепла, найскладніша ситуація спостерігається на Троєщині.

Нові реалії вплинути також і на освітній процес, тому ще кілька тижнів тому місцева влада вирішила продовжити канікули у школах Києва до 1 лютого.

РБК-Україна писало, що зимові канікули 2025-2026 у школах України починатимуться у різні дати, оскільки кожен заклад самостійно визначає графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження.

Кабмін рекомендував період із кінця грудня до середини січня, але повідомлялось, що школи можуть коригувати дати, головна вимога - не менше 30 днів канікул на рік.