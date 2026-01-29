Каникулы продлят? Кто должен принять решение по школам Киева

Как известно, недавно Россия усилила удары по энергетике Украины на фоне мирных переговоров и Киев не стал исключением. Из-за этого десятки тысяч жителей города ощутили на себе блэкауты, проблемы с отоплением, водой и тому подобное.

Например, накануне сообщалось, что из-за повреждения инфраструктуры врагом 737 жилых домов в Киеве пока остались без тепла, самая сложная ситуация наблюдается на Троещине.

Новые реалии повлиять также и на образовательный процесс, поэтому еще несколько недель назад местные власти решили продлить каникулы в школах Киева до 1 февраля.

РБК-Украина писало, что зимние каникулы 2025-2026 в школах Украины будут начинаться в разные даты, поскольку каждое заведение самостоятельно определяет график с учетом безопасности и учебной нагрузки.

Кабмин рекомендовал период с конца декабря до середины января, но сообщалось, что школы могут корректировать даты, главное требование - не менее 30 дней каникул в год.