ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

На Троєщині - найбільше. Скільки будинків в Києві залишаються без тепла

Київ, Середа 28 січня 2026 12:48
UA EN RU
На Троєщині - найбільше. Скільки будинків в Києві залишаються без тепла Фото: кияни можуть зігрітися в "пунктах незламності", випити гарячого чаю та зарядити телефони (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Через пошкодження інфраструктури ворогом 737 житлових будинків у Києві наразі залишилися без тепла. Найскладніша ситуація спостерігається на Троєщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличко в Telegram.

Епіцентр проблеми - Деснянський район

За словами Віталія Кличка, переважна більшість будинків, де відсутнє теплопостачання, перебувають на Троєщині. Також перебої з опаленням зафіксовані ще у кількох районах міста.

Причиною масштабного відключення стали пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, завдані російськими атаками. Це змусило енергетиків та комунальні служби перейти на особливий режим роботи.

Понад 1 000 фахівців рятують столицю

Як зазначив мер Києва, над відновленням пошкодженої критичної інфраструктури та поверненням тепла в оселі киян наразі працюють понад 1000 комунальників.

Через масштабність руйнувань до столичних служб приєдналися ремонтні бригади з багатьох регіонів України.

Зокрема, допомогу Києву надають фахівці з таких міст: Львів, Полтава, Вінниця, Житомир, Рівне, Кропивницький, Чернігів, Миколаїв, Одеса та громади Київської області. До відновлювальних робіт також залучені спеціалізовані бригади "Укрзалізниці".

Міська влада висловила глибоку вдячність.

"Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації", - підсумував Віталій Кличко.

Енергетична криза у столиці

Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається критичною після серії масованих атак, зокрема починаючи з обстрілу 9 січня 2026 року.

Внаслідок комбінованих ударів було серйозно пошкоджено об'єкти генерації електроенергії, тепла та води, через що без опалення залишилися майже 12 тисяч об'єктів.

Попри цілодобові ремонтні роботи, кожна наступна атака - 13, 20 та 24 січня, лише погіршувала стан системи. У столиці тривалий час зберігаються аварійні відключення світла, удари спричинили й додаткові проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

Міненерго називає ситуацію непрогнозованою, хоча до відновлення пошкоджених мереж залучено безпрецедентну кількість техніки та фахівців, яким обіцяно підвищену заробітну плату.

Нагадаємо, в Україні після короткочасного потепління прогнозують чергове зниження температури. Нова хвиля похолодання може посилити навантаження на вже пошкоджену енергосистему, яка наразі працює в умовах значного дефіциту.

Найскладніша ситуація зафіксована в центральних, південних та східних областях, де через значні руйнування діють екстрені та аварійні графіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін