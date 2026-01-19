ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Каникулы до февраля или дистанционка: как изменили график обучения в разных регионах Украины

Понедельник 19 января 2026 13:49
Каникулы до февраля или дистанционка: как изменили график обучения в разных регионах Украины фото: Как будут учиться украинские школьники в январе 2026 года (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины приняло решение о продлении зимних каникул и изменении формата обучения в учебных заведениях по всей стране из-за ситуации с безопасностью, перебоев с электроснабжением и ухудшения погодных условий.

РБК-Украина рассказывает, как работают школы в разных регионах Украины с 19 января.

Правительство разрешило временно прекращать очный образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования - в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Областным военным администрациям и центральным органам исполнительной власти поручено обеспечить переход учебных заведений на дистанционное обучение или же продолжить, или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Отдельное поручение касается Киева.

Дополнительные каникулы в Киеве

В Киеве с 19 января вводят дополнительные зимние каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что эти каникулы компенсируют за счет сокращения весенних и одной недели летних каникул, при этом учебный год в киевских школах должен завершиться не позднее 1 июля. По его словам, безопасность детей остается приоритетом, но город обязан обеспечить непрерывность обучения даже в сложных условиях.

Обучение с ограничениями в Киевской области

В Киевской области школы возобновили образовательный процесс с 19 января. Такое решение принял Совет обороны области после консультаций с общинами.

Председатель ОВА Николай Калашник отметил, что школы готовы к работе: обеспечены укрытиями, резервными источниками питания, индивидуальными котельными и горячим питанием. Уроки будут длиться по 30 минут, а обучение во вторую смену будет завершаться не позднее 16:00.

Разные решения в регионах

В Черкасской области школы работают в смешанном формате: часть учится очно, часть - дистанционно, еще части продлили каникулы. Большинство детсадов работают офлайн, но формат может меняться в зависимости от ситуации.

В Черниговской области каникулы до 1 февраля продлили в учреждениях областного подчинения, а общинам лишь рекомендовали принять решение самостоятельно. В Чернигове школы перешли на дистанционное обучение, которое предварительно продлится до конца марта.

В Ивано-Франковской области все школы ушли на каникулы с 19 по 23 января из-за проблем в энергетике. Детсады продолжают работать там, где позволяет температурный режим.

В Винницкой области учебные заведения до 1 февраля будут работать дистанционно или оставаться на каникулах. Громады также получили поручение уменьшить нагрузку на энергосистему и быть готовыми к запуску пунктов несокрушимости.

В Хмельницкой области решение о формате обучения принимают на уровне громад. Там, где есть стабильное тепло и электроснабжение, школы могут работать очно. В то же время отдельные громады, в частности Шепетовская, продлили каникулы до 1 февраля.

В Житомирской области большинство школ работают дистанционно или находятся на каникулах до 1 февраля. В то же время часть заведений в Житомире с 20 января возвращается к очному или смешанному формату. Высшие учебные заведения также учатся дистанционно или находятся на каникулах в соответствии с графиками.

В Сумах образовательный процесс остается дистанционным до 1 февраля, в детсадах работают дежурные группы.

В Полтаве школы продолжают обучение в обычном или смешанном формате, хотя отдельные общины области перешли на дистанционку из-за перебоев со светом.

Власти подчеркивают, что формат обучения и в дальнейшем будут корректировать в зависимости от погодных условий, ситуации в энергетике и уровня безопасности в громадах. Главным приоритетом остается безопасность детей и педагогов и сохранение непрерывности образовательного процесса.

Что предшествовало

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский поручил МОН и местным властям подготовить предложения по организации образовательного процесса на период чрезвычайной ситуации в энергетической системе. Вопрос обсуждался во время совещания по стабильности энергоснабжения, где особое внимание уделили ситуации в Киеве.

Позже правительство приняло решение временно приостановить очный образовательный процесс из-за последствий чрезвычайной ситуации.

В то же время образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик отметила, что удлиненные зимние каникулы могут компенсировать или путем отмены весеннего отдыха, или за счет продолжения обучения в июне 2026 года.

Школа зимние каникулы Дистанционное обучение Образование в Украине
