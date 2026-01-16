Канікули, дистанційка чи офлайн? Як будуть працювати школи у Києві та різних містах

Невідкладні рішення в освіті: позиція МОН

У четвер, 15 січня, у прес-службі Міністерства освіти й науки України розповіли про "невідкладні рішення в освітньому процесі до 1 лютого 2026 року".

Українцям повідомили, що уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах:

дошкільної освіти;

загальної середньої освіти;

професійної освіти;

фахової передвищої освіти;

вищої освіти.

"Через наслідки надзвичайної ситуації державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, спричинених ракетно-дроновими атаками РФ", - пояснили в МОН.

Так, обласним державним (військовим) адміністраціям та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади "потрібно невідкладно вжити заходів":

з урахуванням рішень відповідних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Йдеться про "невідкладне опрацювання доцільності":

або переходу на дистанційну форму навчання;

або продовження / запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Що відомо про роботу шкіл у Києві

У МОН вчора повідомили, що Київській міській державній (військовій) адміністрації рекомендовано запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

"У Києві рішення не поширюється на заклади дошкільної освіти - режим їхньої роботи визначається з урахуванням ситуації на місці", - додали у міністерстві.

Сьогодні, 16 січня, речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини" нагадала, що після ворожих атак і ліквідації їх наслідків "в енергетиці діє режим надзвичайної ситуації".

При цьому найбільше постраждали, за її словами, саме столиця та Київська область.

Представниця КМВА зауважила, що рішення щодо ймовірних змін в освітньому процесі "є вимушеними".

"Як уже заявив Лісовий, який є міністром профільним (міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, - Ред.), вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання", - повідомила Поп.

Тим часом рішення щодо шкіл, за її словами, має ухвалити "департамент на місці".

"І процес, імовірно, буде зупинений. Або переведений на дистанційний графік", - визнала речниця КМВА.

Водночас вона зауважила, що у цьому питанні є своя специфіка.

"Бо більшість шкіл поки що використовуються паралельно як Пункти незламності. Тому, можливо, там умови і для перебування діток є непоганими. Проте якщо рішення буде схвалене, і вже про це заявили, то до 1 лютого, в принципі, цей процес буде дистанційним або будуть канікули", - підсумувала Поп.

Що відомо про роботу шкіл в Одесі

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер повідомила, що "заклади освіти міста працюють у звичайному режимі та готові приймати дітей".

"Дійсно, після обстрілів та пошкодження енергетичної системи, у деяких регіонах країни виникла необхідність переглянути режим роботи закладів. У нашому регіоні безпекова ситуація дозволяє продовжувати очний режим роботи", - пояснила вона у своєму Facebook.

Публікація Філлер зранку 16 січня (скриншот: facebook.com/JanaJanochks)

Дещо згодом в.о. Одеського міського голови Ігор Коваль підтвердив, що в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Одеси освітній процес продовжується без змін - у форматі очного навчання.

Відповідне рішення схвалила міська Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (врахувавши постанову уряду України та поточну безпекову та енергетичну ситуацію в місті).

"У разі погіршення ситуації буде оперативна реакція та ухвалене окреме рішення", - зауважив очільник міста.

Що відомо про роботу шкіл у Запоріжжі

Голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив, що область "продовжує розвиток безпечної офлайн-освіти".

"Попри воєнні виклики, наш обов'язок - забезпечити дітям можливість отримувати якісну освіту у максимально безпечних умовах. Робимо для цього усе можливе - навіть зараз, коли більшість українських дітей на дистанційці чи на канікулах, запорізькі школярі навчаються офлайн", - розповів посадовець.

Він нагадав також, що в межах надання безпечної офлайн-освіти:

сьогодні відкривається 18-та підземна школа;

за останній рік понад 10 000 дітей повернулися до офлайн-навчання у безпечних підземних просторах.

"Наша мета - забезпечити якомога більше дітей - і шкільного, і дошкільного віку - безпечними умовами для навчання. Запоріжжя живе", - наголосив Федоров.

Що відомо про роботу шкіл у Харкові

Згідно з інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ситуація зі світлом "залишається складною".

"Постійно координуємо дії з "Укренерго" та профільними міністерствами, щоб зберегти енергетичну стабільність і пройти опалювальний сезон", - розповів посадовець.

Комендантська година в області наразі - без змін.

"Окремо аналізуємо споживання енергоресурсів закладами освіти", - додав Синєгубов.

Він пояснив, що за потреби - буде схвалено "всі необхідні рішення" щодо: