Каникулы, дистанционка или офлайн? Как будут работать школы в Киеве и разных городах

В некоторых городах Украины отреагировали на решение правительства и рекомендации МОН насчет временного прекращения обучения в школах и других учебных заведениях в очной форме.
Подробнее о позиции МОН, а также ситуации в Киеве и других городах, читайте в материале РБК-Украина ниже.
В четверг, 15 января, в пресс-службе Министерства образования и науки Украины рассказали о "неотложных решениях в образовательном процессе до 1 февраля 2026 года".
Украинцам сообщили, что правительство приняло решение насчет временного прекращения образовательного процесса в очной форме в заведениях:
"Из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дронными атаками РФ", - объяснили в МОН.
Так, областным государственным (военным) администрациям и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти "нужно безотлагательно принять меры":
Речь идет про "безотлагательную проработку целесообразности":
В МОН вчера сообщили, что Киевской городской государственной (военной) администрации рекомендовано ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года.
"В Киеве решение не распространяется на учреждения дошкольного образования - режим их работы определяется с учетом ситуации на месте", - добавили в министерстве.
Сегодня, 16 января, спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Екатерина Поп в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини" напомнила, что после вражеских атак и ликвидации их последствий "в энергетике действует режим чрезвычайной ситуации".
При этом больше всего пострадали, по ее словам, именно столица и Киевская область.
Представительница КГВА отметила, что решения насчет возможных изменений в образовательном процессе "являются вынужденными".
"Как уже заявил Лисовой, который является министром профильным (министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, - Ред.), высшие учебные заведения, все учреждения профессионально-технического образования, которые находятся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения", - сообщила Поп.
Между тем решение насчет школ, по ее словам, должен принять "департамент на месте".
"И процесс, вероятно, будет остановлен. Или переведен на дистанционный график", - признала спикер КГВА.
В то же время она отметила, что в этом вопросе есть своя специфика.
"Потому что большинство школ пока что используются параллельно как Пункты несокрушимости. Поэтому, возможно, там условия и для пребывания деток являются неплохими. Однако если решение будет принято, и уже об этом заявили, то до 1 февраля, в принципе, этот процесс будет дистанционным или будут каникулы", - подытожила Поп.
Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер сообщила, что "учебные заведения города работают в обычном режиме и готовы принимать детей".
"Действительно, после обстрелов и повреждения энергетической системы, в некоторых регионах страны возникла необходимость пересмотреть режим работы учреждений. В нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очный режим работы", - объяснила она в своем Facebook.
Несколько позже и.о. Одесского городского главы Игорь Коваль подтвердил, что в учреждениях дошкольного и общего среднего образования Одессы образовательный процесс продолжается без изменений - в формате очного обучения.
Соответствующее решение приняла городская Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (учитывая постановление правительства Украины и текущую ситуацию с безопасностью и энергетической ситуацией в городе).
"В случае ухудшения ситуации будет оперативная реакция и принято отдельное решение", - отметил глава города.
Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил, что область "продолжает развитие безопасного офлайн-образования".
"Несмотря на военные вызовы, наш долг - обеспечить детям возможность получать качественное образование в максимально безопасных условиях. Делаем для этого все возможное - даже сейчас, когда большинство украинских детей на дистанционке или на каникулах, запорожские школьники учатся офлайн", - рассказал чиновник.
Он напомнил также, что в рамках предоставления безопасного офлайн-образования:
"Наша цель - обеспечить как можно больше детей - и школьного, и дошкольного возраста - безопасными условиями для обучения. Запорожье живет", - подчеркнул Федоров.
Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский поручил МОН и местным властям подготовить предложения насчет образовательного процесса на время чрезвычайной ситуации в энергетической системе страны.
Уже вскоре правительство приняло решение насчет временного прекращения образовательного процесса в очной форме (учитывая последствия чрезвычайной ситуации).
Между тем образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предположила, что "отработать" продленные зимние каникулы можно будет либо за счет отмены весенних каникул, либо же благодаря продленному обучению в июне 2026 года.