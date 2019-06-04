Кандидаты в нардепы по мажоритарным округам: список

Выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля 2019 года, на данный момент продолжается регистрация кандидатов в народные депутаты. Подробнее о том, кто намерен идти в парламент по мажоритарным округам - в материале РБК-Украина.

Центризбирком уже зарегистрировал 21 кандидата в народные депутаты, которые баллотируются по мажоритарным округам. Первым ЦИК зарегистрировал кандидатом в нардепы Владимира Пригладя, он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214.

Фото: информация на сайте ЦИК по состоянию на 4 июня (скриншот)

Кандидаты в народные депутаты (список обновляется)

Винницкая область

Виталий Клопотовский (ОИО №16, Винницкая область) - родился 22 августа 1987 года в с. Писаревка Винницкой области, имеет высшее образование, следователь военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный, проживает в Виннице.

Волынская область

Олег Мисирук (ОИО № 21, Волынская область) - родился 28 мая 1984 года в Луцке, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в с. Яревище Волынской области.

Днепропетровская область

Ольга Бабенко (ОИО № 33, Днепропетровская область) - родилась 1 декабря 1973 года в Кривом Роге Днепропетровской области, образование высшее, руководитель проектов в ОО "Батькивщина-Кривой Рог", беспартийнaя, проживает в Кривом Роге. Антон Ефименко (ОИО № 27, Днепропетровская область) - родился 18 июля 1997 в Днепропетровске, образование высшее, юрист, ООО "Промтехаудит", беспартийный, проживает в с. Войсковое Днепропетровской области. Дмитрий Шпенов (ОИО № 37, Днепропетровская область) - родился 20 декабря 1978 года в Харькове, высшее образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Кривом Роге Днепропетровской области.

Запорожская область

Вадим Кривохатько (ОИО № 82, Запорожская область) - родился 7 января 1962 года в с.Екатериновка Днепропетровской области, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в г. Вольнянск Запорожской области.

Киевская область

Владимир Карплюк (ОИО № 95, Киевская область) - родился 2 августа 1981 года в пгт Стрижавка Винницкой области, образование высшее, председатель, политической партии "Новые лица", проживает в г. Ирпень Киевской области. Алексей Здоровец (ОИО № 97, Киевская область) - родился 24 апреля 1985 года в Броварах Киевской области, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Броварах. Руслан Сольвар (ОИО № 91, Киевская область) - родился 12 мая 1971 года в пгт Песчанка Винницкой области, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Фастов Киевской области. Александр Жукотанский (ОИО № 93, Киевская область) - родился 3 сентября 1965 года в с. Вендичаны Винницкой области, образование высшее, председатель правления ЗАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов", беспартийный, проживает в городе Мироновка Киевской области.

Кироваградская область

Евгений Лучков (ОИО № 100, Кировоградская область) - родился 18 сентября 1980 в поселке Забайкальск Читинской области (РФ), гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ООО "Агрокомтрейд-Альянс", беспартийный, проживает в Кропивницком.

Одесская область

Леонид Климов (ОИО № 137, Одесская область) - родился 31 марта 1953 года в Макеевка Донецкой области, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве.

Харьковская область

Алексей Тесаловский (ОИО № 174, Харьковская область) - родился 21 июля 1976 года в Харькове, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Харькове. Александр Фельдман (ОИО № 174, Харьковская область) - родился 6 января 1960 года в Харькове, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии "Наш край", проживает в Харькове.

Херсонская область

Сергей Хлань (ОИО № 185, Херсонская область) - родился 29 июня 1972 в городе Снигиревка Николаевской области, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Каховка Херсонской области.

Хмельницкая область

Олег Дубовик (ОИО № 191, Хмельницкая область), - родился 30 октября 1982 года в г. Летичев Хмельницкой области, образование высшее, управляющий в адвокатском бюро "Адвизерс", беспартийный, проживает в пгт Летичев Хмельницкой области.

Черкасская область

Валентин Ничипоренко (ОИО № 199, Черкасская область) - родился 25 февраля 1961 года в Киеве, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Жашков Черкасской области.

Киев

Владимир Пригладь (ОИО №214, Киев) - родился 8 декабря 1976 года в Хмельницком, высшее образование, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Александр Супруненко (ОИО № 216, Киев) - родился 31 января 1971 года в Киеве, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве. Евгений Радько (ОИО № 218, Киев) - родился 14 ноября 1980 года в Киеве, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве. Андрей Хилько (ОИО № 219, Киев) - родился 9 ноября 1984 года в Киеве, образование высшее, директор БО "Благотворительный Фонд "Хилько", беспартийный, проживает в Киеве.

Регистрация кандидатов продлится до 25 июня

25 июня 2019 года Центризбирком завершает регистрацию кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду. При этом, до 8 июля партии, а также самовыдвиженцы, могут отказаться от участия в выборах. Соответствующие обращения ЦИК должен рассмотреть до 10 июля включительно.

Выборы в Раду запланированы на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурационной речи 20 мая заявил о роспуске парламента. Позже был издан соответствующий указ, которым также были назначены внеочередные выборы в Раду на 21 июля. После этого, 24 мая Центральная избирательная комиссия объявила о старте избирательной кампании. С этого момента политические партии, а также претенденты лично могут регистрировать кандидатуры в народные депутаты. После регистрации кандидаты могут проводить политическую агитацию, которая допускается вплоть до последней пятницы перед днем голосования.

Стоит отметить, что как и на президентских выборах, украинцы имеют возможность принять участие в голосовании не по месту регистрации. Для этого необходимо обратиться в органы Госреестра избирателей с соответствующим заявлением. Вместе с тем, в случае, если избиратель будет голосовать за пределами своего округа, он сможет отдать голос лишь за кандидатов, которые подаются от партий.