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ЦИК зарегистрировал еще 4 списка партий

Новости » Выборы 2019    19.06.2019 - 20:51
ЦИК зарегистрировал еще 4 списка партий
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, ЦИК зарегистрировала список политической партии "Голос"

Центральная избирательная комиссия (ЦВК) во время очередного заседания в среду, 19 июня, зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в списки политических партий, на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, Центризбирком зарегистрировал 175 кандидатов по списку партии Святослава Вакарчука "Голос", 271 кандидата по списку политической силы "Радикальная партия Олега Ляшко", 59 кандидатов по списку Всеукраинского объединения "Факел" и 224 кандидата в нардепы от ВО "Свобода".

Отмечается, что по состоянию на 19 июня Центризбирком зарегистрировал 839 кандидатов в нардепы, которые включены в списки 5 политических партий.

ЦИК зарегистрировал еще 4 списка партий

Кроме того, во время заседания ЦИК зарегистрировал 179 кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе. Так, Комиссия зарегистрировала 108 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, и 71 кандидата, выдвинутого политическими партиями.

Напомним, в понедельник, 17 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция" для внеочередных парламентских выборов. Также в этот день ЦИК зарегистрировал 100 кандидатов в нардепы в одномандатном избирательном округе.

РБК-Украина писало, что ЦИК во время очередного заседания во вторник, 18 июня, зарегистрировал еще 122 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную раду. В частности, Центризбирком зарегистрировал 97 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения

ЦИК зарегистрировал 9 партий на выборы в Раду ЦИК зарегистрировал еще 122 кандидата в нардепы
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