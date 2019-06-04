Кандидати в нардепи по мажоритарним округам: список

Вибори у Верховну раду України призначені на 21 липня 2019 року, на даний момент триває реєстрація кандидатів у народні депутати. Докладніше про те, хто має намір іти в парламент за мажоритарними округами - у матеріалі РБК-Україна.

Центрвиборчком вже зареєстрував 21 кандидата в народні депутати, які балотуються по мажоритарних округах. Першим ЦВК зареєстрував кандидатом в нардепи Володимира Пригладя, він балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214.

Фото: інформація на сайті ЦВК станом на 4 червня (скріншот)

Кандидати в народні депутати (список оновлюється)

Вінницька область

Віталій Клопотовский (ОВО №16, Вінницька область) - народився 22 серпня 1987 року в с. Писарівка Вінницької області, має вищу освіту, слідчий військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України, безпартійний, проживає у Вінниці.

Волинська область

Олег Місірук (ОВО № 21, Волинська область) - народився 28 травня 1984 року в Луцьку, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в с. Яревище Волинської області.

Дніпропетровська область

Ольга Бабенко (ОВО № 33, Дніпропетровська область) - народилася 1 грудня 1973 року в Кривому Розі Дніпропетровської області, освіта вища, керівник проектів ГО "Батьківщина-Кривий Ріг", безпартійна, проживає в Кривому Розі. Антон Єфименко (ОВО № 27, Дніпропетровська область) - народився 18 липня 1997 в Дніпропетровську, освіта вища, юрист, ТОВ "Промтехаудит", безпартійний, проживає в с. Військове Дніпропетровської області. Дмитро Шпенов (ОВО № 37, Дніпропетровська область) - народився 20 грудня 1978 року в Харкові, вища освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Запорізька область

Вадим Кривохатько (ОВО № 82, Запорізька область) - народився 7 січня 1962 року в с.Катеринівка Дніпропетровської області, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в м. Вільнянськ Запорізької області.

Київська область

Володимир Карплюк (ОВО № 95, Київська область) - народився 2 серпня 1981 року в смт Стрижавка Вінницької області, освіта вища, голова політичної партії "Нові обличчя", проживає в м. Ірпінь Київської області. Олексій Здоровець (ОВО № 97, Київська область) - народився 24 квітня 1985 року в Броварах Київської області, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в Броварах. Руслан Сольвар (ОВО № 91, Київська область) - народився 12 травня 1971 року в смт Піщанка Вінницької області, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Фастів Київської області. Олександр Жукотанський (ОВО № 93, Київська область) - народився 3 вересня 1965 року в с. Вендичани Вінницької області, освіта вища, голова правління ЗАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", безпартійний, проживає в місті Миронівка Київської області.

Кіровоградська область

Євген Лучков (ОВО № 100, Кіровоградська область) - народився 18 вересня 1980 року в селищі Забайкальськ Читинської області (РФ), громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора ТОВ "Агрокомтрейд-Альянс", безпартійний, проживає в Кропивницькому.

Одеська область

Леонід Клімов (ОВО № 137, Одеська область) - народився 31 березня 1953 року у м. Макіївка Донецької області, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в Києві.

Харківська область

Олексій Тесаловський (ОВО № 174, Харківська область) - народився 21 липня 1976 року в Харкові, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в Харкові. Олександр Фельдман (ОВО № 174, Харківська область) - народився 6 січня 1960 року в Харкові, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії "Наш край", проживає в Харкові.

Херсонська область

Сергій Хлань (ОВО № 185, Херсонська область) - народився 29 червня 1972 року в місті Снігурівка Миколаївської області, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Каховка Херсонської області.

Хмельницька область

Олег Дубовик (ОВО № 191, Хмельницька область), - народився 30 жовтня 1982 року в м. Летичів Хмельницької області, освіта вища, керуючий в адвокатському бюро "Адвизерс", безпартійний, проживає в смт Летичів Хмельницької області.

Черкаська область

Валентин Ничипоренко (ОВО № 199, Черкаська область) - народився 25 лютого 1961 року в Києві, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Жашків Черкаської області.

Київ

Володимир Пригладь (ОВО №214, Київ) - народився 8 грудня 1976 року в Хмельницькому, вища освіта, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. Олександр Супруненко (ОВО № 216, Київ) - народився 31 січня 1971 року в Києві, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в Києві. Євген Радько (ОВО № 218, Київ) - народився 14 листопада 1980 року в Києві, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в Києві. Андрій Хилько (ОВО № 219, Київ) - народився 9 листопада 1984 року у Києві, освіта вища, директор БО "Благодійний Фонд "Хилько", безпартійний, проживає в Києві.

Реєстрація кандидатів триватиме до 25 червня

25 червня 2019 року Центрвиборчком завершує реєстрацію кандидатів у народні депутати на виборах в Раду. При цьому, до 8 липня партії, а також самовисуванці, можуть відмовитися від участі у виборах. Відповідні звернення ЦВК має розглянути до 10 липня включно.

Вибори Ради заплановані на 21 липня

Президент України Володимир Зеленський в ході инавгураційної промови 20 травня заявив про розпуск парламенту. Пізніше був виданий відповідний указ, яким також були призначені позачергові вибори в Раду на 21 липня. Після цього, 24 травня Центральна виборча комісія оголосила про старт виборчої кампанії. З цього моменту політичні партії, а також претенденти особисто можуть реєструвати кандидатури у народні депутати. Після реєстрації кандидати можуть проводити політичну агітацію, яка допускається аж до останньої п'ятниці перед днем голосування.

Варто відзначити, що як і на президентських виборах, українці мають можливість взяти участь у голосуванні не за місцем реєстрації. Для цього необхідно звернутися в органи Держреєстру виборців з відповідною заявою. Разом з тим, у разі, якщо виборець буде голосувати за межами свого округу, він зможе віддати голос лише за кандидатів, які подаються від партій.