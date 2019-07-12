Кандидат от "Слуги народа" с двойным гражданством обжалует решение ЦИК о снятии с выборов

Член партии "Слуга народа" Александр Куницкий собирается обжаловать решение Центральной избирательной комиссии об отмене его регистрации на выборах в Верховную раду. Как передает РБК-Украина, об этом Куницкий написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что Куницкий выдвигал свою кандидатуру по мажоритарному округу №169 в Харькове. Основным соперником Куницкого на этом округе является нардеп Александр Грановский.

Представитель партии "Слуга народа" Александр Качура, который также назвался адвокатом Куницкого, отметил, что его подзащитный был в командировке с 15 марта 2015 года до 5 декабря 2015 года. Отсутствие Куницкого в этот период на территории Украины стало основанием для ЦИК для решения о снятии кандидата с регистрации.

"Сегодня во время заседания не был учтен тот факт, что кандидатом в народные депутаты Куницким от партии "Слуга народа" было подано объяснение о том, что он находился в командировке во время того срока, на протяжении которого не находился на территории Украины. Я буду рекомендовать, как адвокат этого кандидата, обращаться в судебные органы для отстаивания своих законных интересов", - сказал Качура во время общения с журналистами, видео с этого момента обнародовала гражданская сеть ОПОРА.

Также адвокат добавил, что Куницкий в этот период работал как журналист от телеканала "1+1". На вопрос представителей СМИ, подал ли Куницкий в ЦИК письмо от канала, где бы удостоверялись эти слова, адвокат ответил, что такого письма не было.

Напомним, ранее ЦИК получил документы, которые свидетельствуют о факте пересечения границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" Александром Куницким с паспортом гражданина иностранного государства. Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года. Таким образом установлено, что Куницкий имеет второе гражданство.