ЦИК подтвердил, что кандидат Куницкий пересек границу по иностранному паспорту

Фото: ЦИК (из открытых источников)

Такая информация может быть основанием для отмены регистрации кандидата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила документы, которые свидетельствуют о факте пересечения украинской границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 169 округа в Харькове, харьковским видеоблогером Александром Куницким по паспорту гражданина иностранного государства. Об этом сообщила член ЦИК Ольга Желтова после заседания комиссии, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"В ЦИК есть факты, подтверждающие пересечение гражданином Украины (Александром Куницким, - ред.) государственной границы Украины по паспорту гражданина другого государства. Эти сведения были предоставлены ЦИК компетентными государственными органами, и комиссия их должна подробно изучать, оценить все обстоятельства и после этого только будет предоставлена им оценка", – заявила она.

При этом не уточняется, как долго ЦИК будет изучать документы и когда примет решение об участии Куницкого в избирательном процессе. В комиссии подчеркнули, что как только комиссии станут известны документальные основания для утраты права быть избранным народным депутатом, то орган обязан отменить регистрацию кандидата.

"В ЦИК есть абсолютно все документы, они сейчас рассматриваются. То есть вопрос сейчас в том, чтобы рассмотреть все документы", – уточнил советник главы ЦИК по медийным вопросам Александр Остапа.

По словам внефракционного нардепа Александра Денисенко, Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года. Кроме того, кандидат от "Слуги народа" летом 2015-го был депортирован с территории Украины из-за нарушения пограничного режима, заявлял Денисенко.