ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК подтвердил, что кандидат Куницкий пересек границу по иностранному паспорту

Новости » Выборы 2019    30.06.2019 - 17:25
ЦИК подтвердил, что кандидат Куницкий пересек границу по иностранному паспорту
Фото: ЦИК (из открытых источников)

Такая информация может быть основанием для отмены регистрации кандидата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила документы, которые свидетельствуют о факте пересечения украинской границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 169 округа в Харькове, харьковским видеоблогером Александром Куницким по паспорту гражданина иностранного государства.  Об этом сообщила член ЦИК Ольга Желтова после заседания комиссии, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"В ЦИК есть факты, подтверждающие пересечение гражданином Украины (Александром Куницким, - ред.) государственной границы Украины по паспорту гражданина другого государства. Эти сведения были предоставлены ЦИК компетентными государственными органами, и комиссия их должна подробно изучать, оценить все обстоятельства и после этого только будет предоставлена им оценка", – заявила она.

При этом не уточняется, как долго ЦИК будет изучать документы и когда примет решение об участии Куницкого в избирательном процессе. В комиссии подчеркнули, что как только комиссии станут известны документальные основания для утраты права быть избранным народным депутатом, то орган обязан отменить регистрацию кандидата.

"В ЦИК есть абсолютно все документы, они сейчас рассматриваются. То есть вопрос сейчас в том, чтобы рассмотреть все документы", – уточнил советник главы ЦИК по медийным вопросам Александр Остапа.

По словам внефракционного нардепа Александра Денисенко, Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года. Кроме того, кандидат от "Слуги народа" летом 2015-го был депортирован с территории Украины из-за нарушения пограничного режима, заявлял Денисенко.

В Харькове в результате ДТП пострадали 4 человека В Харьковской области правоохранители задержали "минера"
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы 2019ХарьковЦентральная избирательная комиссия
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь