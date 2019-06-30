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ЦИК обнаружил двойное гражданство у кандидата от партии "Слуга народа"

Новости » Выборы 2019    30.06.2019 - 06:52
ЦИК обнаружил двойное гражданство у кандидата от партии "Слуга народа"
Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

У кандидата Куницкого обнаружили израильское гражданство

У кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду от партии "Слуга народа" Александра Куницкого обнаружили двойное гражданство. Об этом сказал советник главы ЦИК Александр Остапа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

В частности, ЦИК имеет данные о наличии у кандидата паспорта гражданина Израиля. Комиссия сейчас исследует данную информацию.

"Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. Проводится исследование. Когда оно будет завершено - будет принято соответствующее решение", - отметил Остапа.

Ранее у Куницкого установили гражданство Израиля на основании выписки о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого". Выписка была предоставлена израильским Ведомством по вопросам корпораций. Согласно справке, он зарегистрирован в израильском городе Хайфа.

Добавим, что Александр Куницкий является мажоритарщиком и баллотируется в Харькове по 169 одномандатному избирательному округу.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал почти две тысячи кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются по мажоритарным округам как самовыдвиженцы.

Как сообщил Комитет избирателей Украины, в списках политических партий на выборах в Верховную раду баллотируется 115 действующих народных депутатов. Вон присутствуют в списках 11 политсил.

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