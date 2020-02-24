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Канарские острова накрыла мощная песчаная буря

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 09:36
Канарские острова накрыла мощная песчаная буря
Фото: песчаные бури на Канарских островах (twitter.com)

Три аэропорта островов Гран-Канария и Тенерифе на испанских Канарах приостановили работу

На Канары обрушились сильные порывы ветра максимальной скоростью 120 километров в час, которые принесли большое количество пыли из Африки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

По данным метеорологов, такая ситуация будет сохраняться до понедельника.

Канарские острова накрыла мощная песчаная буря

Фото: песчаные бури на Канарских островах (twitter.com)

Три аэропорта островов Гран-Канария и Тенерифе на испанских Канарах уже приостановили работу из-за пыли от африканских песчаных бурь.

Напомним, ранее Австралию накрыли пылевые бури, а до этого пожары и дожди. Бури были в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч.

Отметим, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров.

Также ранее РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Из-за масштабных пожаров в Австралии 113 видам животных необходима срочная помощь. Речь идет про 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб. Все они потеряли по крайней мере 30% их среды обитания.

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