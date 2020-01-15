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Австралия отказалась от помощи Украины в тушении лесных пожаров

Новости » Политика     15.01.2020 - 18:12
Австралия отказалась от помощи Украины в тушении лесных пожаров
Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Австралия заявила, что у нее достаточно ресурсов для тушения пожаров

Правительство Австралии отказалась от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сообщается, что официальные представители правительства Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

В МИД также сообщили, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительство готово отправить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС.

Отметим, ученые предупредили, что масштабные лесные пожары в Австралии могут стать нормальным явлением из-за глобального потепления. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, огнем уничтожено более 8 млн гектаров леса.

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