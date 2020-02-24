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Канарські острови накрила потужна піщана буря

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 09:36
Канарські острови накрила потужна піщана буря
Фото: піщані бурі на Канарських островах (twitter.com)

Три аеропорти островів Гран-Канарія і Тенеріфе на іспанських Канарах призупинили роботу

На Канари обрушилися сильні пориви вітру максимальною швидкістю 120 кілометрів на годину, які принесли велику кількість пилу з Африки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

За даними метеорологів, така ситуація буде зберігатися до понеділка.

Канарські острови накрила потужна піщана буря

Фото: піщані бурі на Канарських островах (twitter.com)

Три аеропорти островів Гран-Канарія і Тенеріфе на іспанських Канарах вже призупинили роботу через пил від африканських піщаних бур.

Нагадаємо, раніше Австралію накрили пилові бурі, а до цього пожежі і дощі. Бурі були в місті Нарромин в Новому Південному Уельсі. Згодом сильний вітер, що сягав 1, 07 км/год, швидко дістався до Дуббо і Паркеса, де вітер трохи стих - 94 км/год.

Зазначимо, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж.

Також раніше РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Через масштабні пожежі в Австралії 113 видам тварин необхідна термінова допомога. Мова йде про 13 видів птахів, 20 видів рептилій, п'ять безхребетних, 19 ссавців, 22 види раків і 17 видів риб. Всі вони втратили принаймні 30% їх середовища проживання.

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